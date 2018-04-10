«Кормили слухами»: Тефтелеву припомнили рутениевый скандал и пожаловались на спасателей

Депутаты пожаловались главе Челябинска Евгению Тефтелеву на работу управления, отвечающего за безопасность горожан. Структуру обвинили в замалчивании информации во время рутениевого скандала. Проблему, с которой столкнулись ещё в прошлом году, подняли 10 апреля во время выступления мэра с ежегодным докладом в гордуме.

Вопрос о работе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения затронул депутат Константин Нациевский.

— Прошлой осенью, когда была рутениевая тема, мы столкнулись с недостаточной эффективностью работы управления по доведению до челябинцев правдивой, достоверной информации о существующем положении вещей. Два с половиной месяца жителей и депутатов Челябинска в большинстве своём кормили слухами, — сказал Нациевский. — Вижу в этом существенную недоработку нашего управления.

Евгений Тефтелев заверил, что постарается решить этот вопрос.

— Насколько я понимаю, работа с информацией по таким темам относится к полномочиям региона. И я прекрасно помню, как министр общественной безопасности Евгений Савченко комментировал эту тему. Вместе с тем я полностью согласен с вами. Надо ещё раз посмотреть положение о работе нашего управления. Если есть такая возможность, внесём изменения.

Первая информация о выбросе рутения-106 появилась в СМИ в октябре и переросла в панические заявления в соцсетях жителей Свердловской области . 21 ноября Росгидромет опубликовал данные о превышении в сотни раз радиационного фона в Челябинской области ПО «Маяк» сразу же открестился от причастности к повышению содержания рутения-106 в атмосфере. 8 декабря специалисты межведомственной комиссии закончили проверку и сообщили, что утечка рутения на «Маяке» полностью исключена.

Журналисты 74.ru постарались разобраться в этой истории и понять, был ли выброс на самом деле. Подробности — в нашем материале. Все факты об утечке мы собрали в нашей хронике.