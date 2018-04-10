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Рязанцы смогут узнать о штрафах за парковку через веб-портал
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Рязанцы смогут узнать о штрафах за парковку через веб-портал 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Администрация Рязани информирует о запуске интернет-сервиса, при помощи которого горожане смогут узнать о назначенных штрафах за нарушение правил пользования платных городских парковок.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте rzn-parking.ru. После регистрации новому пользователю будет доступна информация об имеющихся штрафах. Данные размещаются во вкладке «Проверка штрафов».
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе мэрии, в настоящее время интернет-сервис находится на завершающей стадии доработки, в связи с чем, обработка информации производится в ручном режиме. Если владелец транспортного средства обнаружит ранее оплаченный штраф, в этом случае можно отправить отсканированную копию квитанции об оплате в сервисную службу на эл. почту support@rzn-parking.ru.
Фото: pixabay.com
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