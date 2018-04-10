Аксаков: правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах

Правительство поддержало законопроекты о цифровых финансовых активах и о краудфандинге, заявил на панельной дискуссии в рамках «Биржевого форума — 2018» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Мне вчера позвонили из аппарата правительства, сказали, что поддерживают оба законопроекта (о цифровых финансовых активах и о краудфандинге. — RNS) и готовят положительные отзывы на оба», — сказал Аксаков.

По его словам, Госдума может принять законопроекты до конца весенней сессии: «Следуя поручениям президента, думаю, в мае можем принять в первом чтении и уже в июне — во втором-третьем».