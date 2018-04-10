В Севастополе отправляют детей на Луну и ждут ответа из созвездия Девы

Моя дочь Аня вернулась из полёта через полтора часа в обнимку с плюшевым инопланетянином и сказала: «Буду космобиологом!» Я, конечно, сразу вспомнил «Гостью из будущего» — один из любимых фильмов моего советского детства: Алису Селезнёву , Колю Герасимова, Фиму Королёва и космических пиратов. А помог дочке побывать на орбите космонавт Антон Шкаплеров

Антон — коренной севастополец. Родился в Балаклаве 20 февраля 1972 года. О космосе мечтал с детства. После школы поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1992 году, после распада СССР, Антон отказался переприсягать Украине и перевёлся в Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. История этого легендарного учебного заведения начиналась в Крыму , в Каче, ещё в дореволюционные времена, в 1941 году его эвакуировали в Красный Кут Саратовской области , а в 1954-м лётчики перебазировались в Сталинград, да там и остались.

В 2003 году Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов, а ещё восемь лет спустя, в 2011-м, отправился в свой первый космический полёт. Тогда он провёл на орбите 165 дней и совершил выход в открытый космос. Вторая космическая командировка длилась ещё 199 суток — с ноября 2014-го по июнь 2015 года.

Сейчас Антон Николаевич снова на орбите. А мог бы, между прочим, «вращаться» в… Государственной Думе. В 2016 году Шкаплеров баллотировался в парламент от «Единой России» , но в итоге оказался за его бортом, чтобы отправиться на борт Международной космической станции.

Третий космический полёт Шкаплерова начался 17 декабря прошлого года. За тридевять земель или, точнее, за тридевять небес Антон Николаевич не забывает о земляках. Не так давно, например, передал в своём «Инстаграме» привет жителям Симферополя и Сак, опубликовав в Сети фотографии этих городов из космоса. А ещё Шкаплеров следит с орбиты за реализацией главного земного проекта крымчан — строительством моста через Керченский пролив, и подтверждает: всё идёт по графику! И даже с опережением!

Ну а в Севастополе тем временем ему готовят космическую смену. При подготовке к полёту ребята узнают об истории российской космонавтики, проходят тесты на пригодность к космическому путешествию, после чего облачаются в скафандры и, как говорил Юрий Алексеевич Гагарин , поехали! Вперёд, в будущее!

Всё, о чём рассказывают детям в Центре, не просто выдумки, а научные прогнозы, совпадающие с планами Роскосмоса . Луна-2070 доступна уже не только таким «профессиональным космонавтам», как Аня Мащенко, но и обыкновенным туристам. Там добываются полезные ископаемые, которые земляне используют для строительства базы, а также происходит много других потрясающих вещей. Сюжет для научно-фантастического кино. Рабочее название, например, — «Севастополь — Луна». Это если на манер ещё одного знаменитого детского советского фильма « Москва — Кассиопея» с продолжением «Отроки во Вселенной».

Через тернии к звёздам

Программа Центра рассчитана на детей от трёх лет в Академии неба и от семи лет — в Академии космоса, рассказывает его руководитель Людмила Николаева . Уникальную игровую методику разработала в 2009 году академик Российской академии естественных наук Ирина Давыдова . Сначала энтузиасты работали в Республике Крым, а в 2013 году перебрались в Севастополь.

Антон Шкаплеров впервые посетил Центр 21 октября 2015 года и, познакомившись с его работой, принял приглашение возглавить попечительский совет. Во время учебной программы ребята слушают специальное обращение, которое космонавт записал для них на борту МКС. А ещё Антон Николаевич взял с собой в космос главный приз конкурса «Голубая планета», победители которого смогут побывать в святая святых отечественной космонавтики — Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

По злой иронии судьбы, сейчас Аэрокосмический центр располагается в прямом смысле под землёй — в подвале многоэтажки на проспекте Победы. Там всё красиво, оборудовано, чисто, уютно, но это подвал. И бывший, и нынешний губернаторы Севастополя обещали помочь с предоставлением более просторного помещения, но пока этот вопрос не решён. «Мы как будто вращаемся вокруг Земли и просим место для посадки, но найти не можем», — говорит Людмила Николаева.

rightАнтону Шкаплеровупринадлежит мировой рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе — 8 часов 12 минут. Он установил его вместе со своим коллегой, командиром экспедиции МКС-54 Александром Мисуркиным 3 февраля нынешнего года.

Аэрокосмический центр Шкаплерова — победитель конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Аэрокосмическая смена». Он внесён во всероссийский туристический маршрут «Россия — родина космонавтики». Среди партнёров севастопольцев — самый знаменитый детский лагерь в мире «Артек», где в эти дни проходит космическая смена «Астероид №1956». История названия такова: в 1969 году крымский астроном Людмила Черных открыла новый астероид №1956, которому было присвоено имя «Артек». В эту смену лагерь пригласил детей принять участие в увлекательном межгалактическом приключении, в ходе которого исследователи-артековцы в специальных лабораториях разгадывают захватывающие тайны Вселенной, совершают героические подвиги во имя человечества, открывают новую планету и в прямом эфире телемоста пообщаются с членами российского экипажа МКС — Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым

Письмо в созвездие Девы

Телемост с Международной космической станцией пройдёт 12 апреля, и среди его участников будут в том числе и ребята из севастопольского Аэрокосмического центра. А в самом Центре ко Дню космонавтики откроется новая программа «Здравствуй, галактика!», посвящённая иным мирам. В её основе лежит реальная история о том, как в 2001 году из Центра дальней комической связи в Евпатории было отправлено послание детей ко внеземным цивилизациям. Если быть точным, то — к звезде НД-126053 в созвездии Девы.

«У людей на Земле много культур, языков и религий, — написали дети инопланетянам. — У нас большие научные и технические достижения, но учёные изобрели оружие, которое может уничтожить жизнь на Земле. У нас — век информации. Наша планета прекрасна, но больна. Наши проблемы — это войны, нарушение экологии, истощение природных ресурсов. Но мы верим, что сможем преодолеть эти проблемы, и все люди Земли будут счастливы. Мы хотим узнать о вас, ответьте нам — и мы будем очень рады! Желаем вам мира и добра!» По расчётам учёных, ответ из созвездия Девы может прийти на Землю в 2047 году.

Наша планета прекрасна, но больна. Наши проблемы — это войны, нарушение экологии, истощение природных ресурсов. Но мы верим, что сможем преодолеть эти проблемы, и все люди Земли будут счастливы.

Конечно же, цель Аэрокосмического центра вовсе не в том, чтобы готовить детей к межпланетным полетам. Но, уверен, хотя бы один настоящий космонавт среди тех тысяч ребят, которые ежегодно посещают программы Центра, обязательно будет. Сам Шкаплеров решил, что станет космонавтом, когда ему было восемь лет. Взрослые, слушая Антона, улыбались, а мальчишка упрямо шёл к цели. Сегодня Антон Николаевич любит повторять: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»

Кто полетит по его стопам? Может быть, пятиклассник севастопольской средней школы №54 имени Юрия Алексеевича Гагарина Артемий Вильчевский — по крайней мере, сегодня его планы совпадают с теми, которые были в его возрасте у знаменитого земляка.