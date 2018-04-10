Ещё
Подозреваемого в подлоге замдекана воронежского юрфака оставили на свободе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в подлоге замдекана воронежского юрфака оставили на свободе 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Закон считает служебный подлог преступлением небольшой тяжести. Задержанный по подозрению в служебном подлоге замдекана юрфака ВГУ Павел Шабанов будет дожидаться конца расследования на свободе. Ни в Центральный, ни в Ленинский районные суды Воронежа не поступало ходатайств от следствия о помещении Шабанова в СИЗО или о домашнем аресте для него. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службах судов. В отличие от мошенничества и взятки закон считает служебный подлог преступлением небольшой тяжести, поэтому по этой статье не предусмотрена мера пресечения в виде изоляции от общества. Сотрудники региональных ФСБ, МВД и СКР провели обыски на юрфаке ВГУ вечером 4 апреля. Поводом для выемки документов стало задержания заместителя декана по ускоренному обучению Павла Шабанова. За две недели он стал пятым человеком с воронежского юрфака, у которого возникли проблемы с законом. Если всех четырёх прежних фигурантов заподозрили в мошенничестве, то Павла Шабанова поймали на служебном подлоге. О возбуждении дела сообщили в СУ СКР по региону. По данным следователей, в марте 2018 года преподаватель поставил оценку «удовлетворительно» в зачётку студенту без проверки знаний и даже без явки учащегося в вуз. По данным «Вести-Воронеж», Павел Шабанов как минимум год весьма своеобразно работал «по ускоренному обучению» с несколькими студентами. Фактически учился за них, ставил оценки в зачётки, когда учащихся даже не было в Воронеже. Коррупционные скандалы на воронежском юрфаке начались вскоре после появления информации о том, что декан Юрий Старилов может уйти на повышение в Конституционный суд РФ. Такой негативный фон, безусловно, может помешать развитию карьеры юриста. Оксана Грибкова
Вести Воронеж: последние новости
В Новгородской области нашли останки погибшего в войну уроженца Воронежской области Изрезавшего младшего брата подростка из Острогожска отправили в психдиспансер Воронежские многофункциональные центры признали одними из лучших в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля141
Набиуллина прокомментировала падение рубля310
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста64
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков401
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение