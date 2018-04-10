Подозреваемого в подлоге замдекана воронежского юрфака оставили на свободе 

Закон считает служебный подлог преступлением небольшой тяжести. Задержанный по подозрению в служебном подлоге замдекана юрфака ВГУ Павел Шабанов будет дожидаться конца расследования на свободе. Ни в Центральный, ни в Ленинский районные суды Воронежа не поступало ходатайств от следствия о помещении Шабанова в СИЗО или о домашнем аресте для него. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службах судов. В отличие от мошенничества и взятки закон считает служебный подлог преступлением небольшой тяжести, поэтому по этой статье не предусмотрена мера пресечения в виде изоляции от общества. Сотрудники региональных ФСБ, МВД и СКР провели обыски на юрфаке ВГУ вечером 4 апреля. Поводом для выемки документов стало задержания заместителя декана по ускоренному обучению Павла Шабанова. За две недели он стал пятым человеком с воронежского юрфака, у которого возникли проблемы с законом. Если всех четырёх прежних фигурантов заподозрили в мошенничестве, то Павла Шабанова поймали на служебном подлоге. О возбуждении дела сообщили в СУ СКР по региону. По данным следователей, в марте 2018 года преподаватель поставил оценку «удовлетворительно» в зачётку студенту без проверки знаний и даже без явки учащегося в вуз. По данным «Вести-Воронеж», Павел Шабанов как минимум год весьма своеобразно работал «по ускоренному обучению» с несколькими студентами. Фактически учился за них, ставил оценки в зачётки, когда учащихся даже не было в Воронеже. Коррупционные скандалы на воронежском юрфаке начались вскоре после появления информации о том, что декан Юрий Старилов может уйти на повышение в Конституционный суд РФ. Такой негативный фон, безусловно, может помешать развитию карьеры юриста. Оксана Грибкова