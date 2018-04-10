Почаинскому оврагу вернут статус общего пользования

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», администрация Нижнего Новгорода планирует вернуть Почаинскому оврагу статус озелененной территории.

В марте 2018 года стало известно, что администрация города расторгает договор о развитии застроенной территории с ООО «Международная строительная компания» (МСК). Сообщалось, что компания не исполнила обязательства по расселению жителей. Городская администрация обратилась в суд за прекращением права собственности ООО Международная строительная компания» на четыре земельных участка в районе оврага. В 2009 году они были отданы под строительство элитного жилого комплекса. С тех пор там построен один дом. Застройщик остался должен городу 38 млн рублей.

Как подчеркивает глава города Владимир Панов — «Я против застройки Почаинского оврага. Имея все юридические основания, я расторг договор. Надо вернуть этот участок городу и вернуть его зонирование в статус озелененных территорий общего пользования. В настоящий момент идет юридическая работа».

Центр прикладной урбанистики предложил бизнес-модель самоокупаемости озелененных территорий в Нижнем Новгороде, так как необходимо не просто восстанавливать фасады домов, но и привлекать бизнес.