Сотрудник центра «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в конференции «Образы Москвы» 

Представитель культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино принял участие в конференции «Образы Москвы», которая состоялась 5 апреля в культурном центре «Вдохновение».
Специалисты культурной сферы продемонстрировали презентации, которые раскрыли актуальные сегодня вопросы развития нашего города. Обсуждение затронуло такие немаловажные темы, как брендинг районов Москвы, рекреация периферийных районов столицы, социокультурное проектирование и многое другое.
Конференция стала площадкой для обмена опытом с коллегами и возможностью поделиться собственным видением различных путей культурного развития Москвы. (вт)