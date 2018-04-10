Сотрудник центра «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в конференции «Образы Москвы»

Представитель культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино принял участие в конференции «Образы Москвы», которая состоялась 5 апреля в культурном центре «Вдохновение».

Специалисты культурной сферы продемонстрировали презентации, которые раскрыли актуальные сегодня вопросы развития нашего города. Обсуждение затронуло такие немаловажные темы, как брендинг районов Москвы , рекреация периферийных районов столицы, социокультурное проектирование и многое другое.

Конференция стала площадкой для обмена опытом с коллегами и возможностью поделиться собственным видением различных путей культурного развития Москвы. (вт)