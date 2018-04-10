В Краснодаре меняют маршруты движения нескольких трамваев

Краснодар . 10 апреля — Новая Кубань. Временные изменения маршрутов движения трамваев будут действовать в вечернее и ночное время с 22:00 до 5:00 в период с 11 по 15 апреля 2018 г. Они коснутся трамваем № № 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22.

На пересечении ул. Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы в это время будут ремонтировать трамвайные пути.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства г. Краснодара опубликовал новые маршруты вышеупомянутых трамваев, которые будут изменены на время ремонта:

№ 4 с 21:00: из Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние рейсы из Комсомольского микрорайона до ул. Индустриальной — в 20:43, от ул. Индустриальной до Комсомольского микрорайона — в 21:43 (в выходные дни — в 20:34 и 21:34 соответственно).

№ 5 с 21:00: от ул. им. Бершанской до Восточного депо. Последние рейсы: от ул. им. Бершанской до ул. Солнечной — в 20:30, от ул. Солнечной (по ул. Садовой) до ул. им. Бершанской — в 21:28 (в выходные дни — в 20:32 и 21:44 соответственно).

№ 6 с 21:00: из Юбилейного микрорайона до ул. Индустриальной. Последние рейсы: из Юбилейного микрорайона до ул. им. Димитрова — в 20:54, от ул. им. Димитрова до Юбилейного микрорайона — в 21:53 (в выходные дни — в 20:38 и 21:41 соответственно).

№ 7 с 21:25: от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-I. Последние рейсы: от Западного депо до ул. им. Димитрова — в 20:47, от ул. им. Димитрова до Западного трамвайного депо — в 21:39 (в выходные дни — в 20:31 и 21:41 соответственно).

№8 с 21:00 будут следовать по маршрутам № 9 и № 10. Последние рейсы: от хладокомбината до ул. Солнечной — в 20:33, от ул. Солнечной (по ул. Садовой) до остановочного пункта «Хладокомбинат» — в 21:37 (в выходные дни в 20:15 и 21:17 соответственно). Рейс в 20:57 (в выходные дни — в 20:53) отправится от хладокомбината до ул. Индустриальной.

№ 20 с 21:10: от хладокомбината до Восточного депо. Последние рейсы: от хладокомбината до ул. Декабристов — в 21:09, от ул. Декабристов до хладокомбината — в 21:51 (в выходные дни — в 20:35 и 21:20 соответственно).

№ 22 отправлением в 21:04: от ул. им. Димитрова до ул. Индустриальной, более поздние рейсы — до Восточного депо. Последние рейсы: от ул. им. Димитрова до ул. Солнечной — в 20:35, от ул. Солнечной до ул. им. Димитрова — в 21:25. В выходные дни маршрут будет работать без изменений в вечернее время.