В Омске сотрудники полиции вместе с космонавтом-испытателем вручили первые паспорта 14-летним гражданам Российской Федерации 

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, началось с напутственных слов космонавта-испытателя Юрия Федоровича Исаулова. Почетный гость напомнил ребятам, что паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина России, и призвал честно и добросовестно жить и работать на благо Родины, заботиться об укреплении ее мощи.
Ребятам рассказали об их новых правах и обязанностях, обратив внимание на необходимость бережного обращения с паспортом гражданина Российской Федерации. Для того, чтобы ребята сберегли свой первый паспорт до 20-летия, сотрудники УВМ УМВД России по Омской области подарили им памятные обложки на паспорт.
В завершение Юрий Федорович повторил слова, сказанные Юрием Гагариным после полета в космос: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»
Пресс-служба УМВД России по Омской области