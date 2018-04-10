Более 600 заявок от граждан на выявление помех радиоприему обработал Роскомнадзор в январе-феврале

Более 600 заявок от граждан на выявление помех радиоприему обработала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ( Роскомнадзор ) в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роскомнадзора и радиочастотной службы на систематической основе проводят работы по заявкам от граждан на выявление и устранение источников помех радиоприему. Согласно отчетной статистике, за январь-февраль 2018 г. поступила 621 жалоба на помехи, на четверть меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Более чем в половине случаев эксперты подтвердили наличие помехового воздействия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основная причина возникновения помех связана с нарушением правил использования радиочастот (работа РЭС без разрешения на использование радиочастот выявлена более чем в 60% случаев). Также зафиксированы случаи возникновения помех по причине неисправности РЭС и электромагнитной несовместимости РЭС.

«Анализ показывает, что помехи возникают в основном из-за эксплуатации с нарушениями правил использования радиочастотного спектра ретрансляторов, блокираторов сотовой связи, несертифицированных телефонных аппаратов стандарта DECT, теле— и радиооборудования широкополосного доступа, не требующего получения разрешительных документов. Во всех подтвержденных случаях помех приняты меры по их устранению», — добавили в пресс-службе.