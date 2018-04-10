Калининградская таможня объявила о введении tax free на границе с Польшей

Калининградской области. КАЛИНИНГРАД , 10 апреля. / ТАСС /. Калининградская областная таможня сообщила о готовности предоставлять услугу tax free (компенсация НДС) в рамках пилотного проекта на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) через границу с Польшей

"На сегодняшний день на таможенном посту МАПП Мамоново-2 [российско-польская граница] Калининградской областной таможни организованы места для работы с документами tax free. Должностные лица таможни готовы проставлять на документе (чеке), выданном организацией розничной торговли, отметку, подтверждающую факт вывоза товаров с территории Российской Федерации за пределы ЕАЭС ", — говорится в сообщении.

Таможенный пост Мамоново-2 является единственным в России автомобильным пунктом пропуска, где в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 февраля 2018 года № 105 начата реализация проекта, по компенсации гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, уточнили в пресс-службе.

Все крупнейшие магазины в центре Калининграда, включая торговые центры «Европа», «Эпицентр», «Калининград Плаза», «Мега», где торгуют свыше 40 юридических лиц, предлагающих товары от ювелирных изделий, бытовой техники и мобильных телефонов до женской одежды, готовы включиться в систему tax free и технически имеют такую возможность, сообщил ТАСС заместитель председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков. Региональные власти, по его словам, изначально поставили перед собой задачу создать соответствующую инфраструктуру в крупнейшем городе области, куда прибывает большинство иностранных туристов, и успешно ее решили.

В калининградской таможне ТАСС сообщили, что система только начала работу и пока «обращений от иностранных граждан за возмещением НДС на границе не было».

Ранее на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов , сообщал, что система tax free заработает в ряде городов, где будет проходить чемпионат мира по футболу, с 10 апреля. В марте источник ТАСС сообщал также, что tax free заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих ЧМ-2018.

Что потребуется для возврата НДС Согласно закону, возврат налога можно осуществить с покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным — 10-12%. При совершении покупки иностранцу необходимо будет получить документ — чек tax free (с учетом НДС). Впоследствии чек, сам товар, а также паспорт нужно будет предоставить оператору tax free.

По итогам проверки таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Предоставлять данные в налоговую службу будет сам оператор уже без участия туриста.

Чтобы помочь клиентам, участники проекта должны подготовить информационные буклеты о системе tax free для покупателей на трех языках — русском, английском и китайском.

Санкт— Петербурге и Красногорске. Магазины, чтобы участвовать в системе tax free, должны быть включены в утвержденный Минпромторгом России перечень. Министерство начало прием заявок от магазинов на участие в проекте в конце апреля. По итогам рассмотрения первой волны заявок в перечень попали магазины в Москве