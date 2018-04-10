14 и 21 апреля жители САО примут участие в общегородских субботниках

На севере Москвы все неравнодушные к внешнему виду округа жители помогут коммунальщикам убраться после зимы в Петровском парке и Берёзовой роще.

14 апреля окружной субботник пройдёт в районе Аэропорт на территории Петровского парка. Планируется активное участие жителей района, студентов, сотрудников окружных управлений.

Будет звучать музыка, работать полевая кухня. Все желающие смогут познакомиться с проектом благоустройства, которое будет проведено в 2019 году, — рассказал руководитель ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» Сергей Черепанов

21 апреля массовый окружной субботник пройдёт в парке «Берёзовая роща» в Хорошёвском районе.

Необходимо отметить, что по традиции весь апрель для коммунальных служб и организаций столицы проходит как месячник по благоустройству.

Приводить в порядок будут, конечно, не только территории учебных учреждений, но и здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта.

Среди запланированных мероприятий и уборка парков, скверов других объектов озеленения, посадка деревьев и кустарников, приведение в порядок газонов, устройство цветников, отмывка, ремонт и покраска цоколей и фасадов зданий, ремонт отмостков, лестниц, входных дверей, восстановление карнизов и водосточных труб, освещение подъездов, очистка фасадов зданий от несанкционированных объявлений и посторонних надписей.

Коммунальные службы округа, в свою очередь, займутся уборкой дворовых территорий, ремонтом малых архитектурных форм, детских площадок. Предстоит отремонтировать и покрасить газонные и тротуарные ограждения, провести санитарную обрезку деревьев, удалить сухостойные и аварийные деревья.

Префект САО Владислав Базанчук также поручил окружным службам очистить и отремонтировать дорожные покрытия и тротуары, восстановить разметку улиц и магистралей, привести в порядок рекламные конструкции, ограждения на автомагистралях, устройства наружного освещения и многое другое. Одним словом, к концу апреля округ должен быть приведен в соответствующий порядок после зимы.

В связи с предстоящими субботниками, префект САО города Москвы Владислав Базанчук обратился к жителям Северного округа принять участие в общегородской акции.

«Уважаемые жители Северного округа, приглашаю вас 14 и 21 апреля 2018 года принять участие в окружных субботниках. Все мы живем и работаем в этом городе, занимаемся бизнесом, отдыхаем и растим детей. И нам не должно быть безразлично, в каком состоянии наш двор, по каким улицам мы ходим, где гуляют наши дети — по чистым газонам и тротуарам или по мусору и бутылкам! Сегодня после долгой зимы округ особенно нуждается в генеральной уборке. И это можем сделать только мы с вами! Только сообща, только вместе мы сможем навести порядок в городе и на деле доказать, что мы хозяева в собственном доме и готовы по-хозяйски относиться ко всему, что нас окружает. Совсем немного времени осталось до майских праздников, когда мы будем чествовать ветеранов войны, принимать многочисленных гостей, семьями отдыхать в парках и скверах. Давайте подарим себе и своим близким хорошее праздничное настроение и начнем с главного — чистоты, уюта и порядка в собственном дворе!

Сегодня в городе многое сделано в плане благоустройства. Он стал более чистым и ухоженным. И это результат нашей совместной работы. Но чистоту в городе и порядок возле своих домов надо поддерживать постоянно. Поэтому предлагаем всем вам принять активное участие в генеральной уборке своих придомовых территорий», — обратился к жителям Владислав Базанчук.