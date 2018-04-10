Кстовские депутаты проиграли суд нижегородскому СМИ

Восемь депутатов Земского собрания Кстовского района не смогли выиграть суд по делу о защите чести и достоинства у нижегородского издательского дома «Ленинская смена».

Как сообщает 10 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области , решение было вынесено 23 марта.

Была проведена судебная лингвистическая экспертиза. Заключение эксперта сторонами не оспаривалось.

министерства экономического развития. Автор материалов пояснил, что изложенное — чисто его субъективное мнение, сделанные выводы основаны на документах, в том числе многократных обращениях в органы администрации, прокуратуры

При этом с момента выхода в печать оспариваемых статей ни один из истцов не воспользовался своим правом на комментарий в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных суждений.

Ответчики пояснили суду, что статьи отражают видение автора, который вправе подвергать критике работающих во власти людей.

В результате суд отказал в удовлетворении иска.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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