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Кстовские депутаты проиграли суд нижегородскому СМИ
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Кстовские депутаты проиграли суд нижегородскому СМИ 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Восемь депутатов Земского собрания Кстовского района не смогли выиграть суд по делу о защите чести и достоинства у нижегородского издательского дома «Ленинская смена».
Как сообщает 10 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, решение было вынесено 23 марта.
Иск же подавали депутаты Александр Сидоров, Алексей Кузнецов, Сергей Кондратьев, Александр Дыдыкин, Алексей Запоев, Наталья Бубнова, Светлана Бузорина и Галина Горячева. По их мнению, в газете опубликованы материалы, содержащие недостоверные порочащие сведения.
Была проведена судебная лингвистическая экспертиза. Заключение эксперта сторонами не оспаривалось.
Автор материалов пояснил, что изложенное — чисто его субъективное мнение, сделанные выводы основаны на документах, в том числе многократных обращениях в органы администрации, прокуратуры, министерства экономического развития.
При этом с момента выхода в печать оспариваемых статей ни один из истцов не воспользовался своим правом на комментарий в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных суждений.
Ответчики пояснили суду, что статьи отражают видение автора, который вправе подвергать критике работающих во власти людей.
В результате суд отказал в удовлетворении иска.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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