В КЧР в честь дня поминовения усопших 16 апреля объявили нерабочим днем

"В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", — говорится в сообщении

Работа 16 апреля 2018 года должна компенсироваться предоставлением другого дня отдыха, информирует пресс-служба.

По традиции власти Черкесска в День поминовения усопших организуют бесплатную перевозку граждан. 15-17 апреля с 08:00 до 18:00 часов пассажиры смогут бесплатно проехать от остановки Комсомолец до городского православного кладбища в микрорайоне Юбилейный.

"Будет задействовано 43 автобуса, предоставленных предприятиями различных форм собственности. В эти дни также будут усилены меры обеспечения антитеррористической безопасности, организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи в районе городских православных кладбищ, расположенных по улице Фабричной и в микрорайоне Юбилейный", — сказали пресс-службе мэрии Черкесска.