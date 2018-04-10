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В КЧР в честь дня поминовения усопших 16 апреля объявили нерабочим днем
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В КЧР в честь дня поминовения усопших 16 апреля объявили нерабочим днем 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 10 апреля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) не будут работать на Радоницу. 16 апреля указом главы республики Рашида Темрезова объявили в регионе нерабочим днем, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.
"В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", — говорится в сообщении
Работа 16 апреля 2018 года должна компенсироваться предоставлением другого дня отдыха, информирует пресс-служба.
По традиции власти Черкесска в День поминовения усопших организуют бесплатную перевозку граждан. 15-17 апреля с 08:00 до 18:00 часов пассажиры смогут бесплатно проехать от остановки Комсомолец до городского православного кладбища в микрорайоне Юбилейный.
"Будет задействовано 43 автобуса, предоставленных предприятиями различных форм собственности. В эти дни также будут усилены меры обеспечения антитеррористической безопасности, организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи в районе городских православных кладбищ, расположенных по улице Фабричной и в микрорайоне Юбилейный", — сказали пресс-службе мэрии Черкесска.
День поминовения усопших — Радоница, или Родительские дни — в Русской православной церкви отмечают на девятый день после Пасхи. В эти дни верующие посещают могилы близких, молятся об усопших.
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