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Участники программы Металлоинвеста обучились социальному проектированию
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Участники программы Металлоинвеста обучились социальному проектированию 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В обучении социальному проектированию приняло участие порядка 50 инициативных новотройчан и представителей общественных организаций.
«Традиционно программа предполагает не только отбор и поощрение лучших проектов, но и обучение конкурсантов, — пояснила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. — В текущем году у нас запланировано три обучающих семинара. Первый посвящен одной из самых волнующих тем для конкурсантов — поиску идеи и формулированию цели проекта. В качестве примеров были рассмотрены наиболее успешные социальные проекты реализуемые, на территориях присутствия компании и не только. В ходе семинара конкурсанты так же научатся правильному оформлению проекта и подаче заявки в электронном формате. Для нас очень важно, чтобы участники конкурса видели в нас не только финансовых, но и интеллектуальных партнеров, которые хотят поддержать и вывести проекты на новый уровень».
Городской гранатовый конкурс «Сделаем вместе!» проводится в городах присутствия Металлоинвеста в третий раз. В 2018–м номинации остались прежними: культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. На поддержку самых актуальных для города проектов Компания направит 1,5 млн рублей. Изменения коснулись порядка и способов оформления и подачи заявок — организованы в электронном виде на сайте vmeste.ntr.city до 16 апреля. Такой формат дает возможность участникам отслеживать статус заявки, оперативно вносить изменения и исправлять ошибки.
«Откуда брать идею для проекта каждый участник определяет сам. Общая подсказка для всех — из ситуации. Проекты должны рождаться из проблем, которые существуют вокруг, и которые в разных регионах могут быть разными, — отметила тренер-консультант по социальному проектированию Елена Юферова. — В процессе участия в конкурсе, как раз, они и решаются».
В ходе семинара участники, разбившись на группы, изучали алгоритм оформления идеи, учились четко формулировать проблему и определять целевую аудиторию, описывать цели и задачи проекта. Электронный формат подачи заявок предъявляет особые требования к умению сжато и конкретно описать концепцию проекта.
«Такие конкурсы как «Сделаем вместе!» очень полезны для нашего города. Они активизируют граждан на решение существующих проблем, которые есть у определенных групп горожан. В рамках конкурса можно не только обратить на это внимание, но и получить поддержку для их решения, — рассказала участница семинара Елена Махова. — Цель создания нашего проекта «Тропинками родного края» — организация познавательного досуга для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта планируется организовать экскурсии по городу и за его приделы для маломобильных молодых людей, которые остро нуждаются в социализации и расширении границ мировосприятия».
«Аналогичные обучающие семинары прошли в Железногорске, Губкине и Старом Осколе. Особенность Новотроицка заключается в том, что традиционно инициируется много проектов, направленных на поддержку незащищенных слоев населения. В других городах также были проекты, связанные со здоровым образом жизни и социально неблагополучными семьями, но появились и проекты, связанные с кризисом межличностных отношений, а также психологическим дискомфортом выпускников, их родителей и педагогов, живущих в режиме ожидания сдачи ОГЭ и ЕГЭ, — пояснил, директор компании «Персонал и технологии» Анатолий Жвакин. — Я считаю, что польза очных семинаров в живом общении. Тренер и участники не через интернет коммуницируют, а напрямую, и это очень помогает. Показатель того, что материал быстро усваивается — проекты, которые на семинаре выдаются на-гора».
Справочно:
«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия в 2016 году. Основные направления программы — поддержка на грантовой основе проектов, направленных на развитие образования, научного, культурного и технического творчества; спорта и здорового образа жизни; культуры и народных традиций, краеведения; патриотическое и духовное воспитание; помощь социально-незащищенным слоям населения; а также развитие гражданской культуры и местного самоуправления; городской среды и поддержка экологических проектов.
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