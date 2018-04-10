СК проводит дополнительные осмотры на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье 

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье проводятся дополнительные осмотры, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники ГУ криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — рассказала С. Петренко.
Самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 Домодедово-Орск, потерпел крушение в Раменском районе 11 февраля близ населенного пункта Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После трагедии МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета, а СК возбудил уголовное дело.