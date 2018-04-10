Ещё
СК проводит дополнительные осмотры на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проводит дополнительные осмотры на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Пресс-служба МЧС России/AP
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье проводятся дополнительные осмотры, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники ГУ криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — рассказала С. Петренко.
Самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 Домодедово-Орск, потерпел крушение в Раменском районе 11 февраля близ населенного пункта Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После трагедии МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета, а СК возбудил уголовное дело.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 23 тыс. нарушений при оплате проезда в общественном транспорте выявили в Подмосковье в январе-марте Объекты инфраструктуры МТППК будут обновлены перед летним сезоном Более 90% акций Автокомбината №5 в районе Соколиная гора выставлены на торги
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля141
Набиуллина прокомментировала падение рубля312
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста65
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков405
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение