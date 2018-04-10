Депутаты рассмотрели жалобу на некачественный капитальный ремонт

Последствия некачественного капитального ремонта. Фото: архив

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители дома № 9 на Театральной улице по вопросам сильной протечки кровли, приведшей к залитию жилых помещений. Жители считали, что это последствия некачественного капитального ремонта.

По информации Фонда, работы на объекте велись подрядной организацией ООО «МАНСТРОЙКАПИТАЛ» на основании договора от 30.03.2017 года № КР-00442-17 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и были завершены 11.08.2017 года. Элементы здания были приняты в эксплуатацию управляющей организацией ООО «УК-Остафьево» и на момент принятия находились в исправном техническом состоянии.

В соответствии с с ч. 2.2. ст. 161 Жилищного Кодекса РФ , а также Правилами содержания общего имущества в МКД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ответственность за ненадлежащую эксплуатацию многоквартирного дома несет управляющая организация на основании договора управления многоквартирным домом.

Вместе с тем, договором предусмотрен гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начиная с даты утверждения акта приемки выполненных работ по объекту, составляющий 5 лет.

По доводам, изложенным в обращении, 28.02.2018 в составе представителей ФКР Москвы, подрядной организации и Администрации городского округа Щербинка в городе Москве состоялось комиссионное обследование Объекта с целью установления причин залития жилых помещений. В ходе обследования установлено, что причинами залития в одном из трех помещений явился прорыв трубопровода системы теплоснабжения, а в двух других — ненадлежащая эксплуатация управляющей организацией кровли указанного дома.

Причина прорыва системы теплоснабжения ликвидирована, ущерб в данном случае возмещен, что подтверждается распиской от 28.02.2018 года. Собственникам двух других помещений рекомендовано обратиться в заяви— тельном порядке в управляющую организацию по вопросам возмещения ущерба.