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Названы победители трека Dual Technologies GenerationS
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Названы победители трека Dual Technologies GenerationS 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Первое место занял проект Irway — система ночного видения, которая увеличивает обзор в темное время суток в 3–5 раз в любую погоду. Доступна по цене и подходит для любых автомобилей, катеров, яхт (протестирована на воде). Имеет возможность вывода проекции на лобовое стекло, на штатный монитор, подключение камеры заднего вида и пр. Технологическое решение не имеет аналогов в мире.
Второе место занял проект «Связной транспондер-дальномер» с технологией определения местоположения абонентов беспроводной связи. Сервис точной геолокации абонентов реализуется внутри узкополосного связанного канала, что не требует частотных планов, совместим с международным законодательством. Применим в любых частотных диапазонах.
На третьем месте — проект Reynolds: малоразмерный газотурбинный двигатель для беспилотной авиации. ТРД 500 Н тяги с увеличенным на порядок интервалом ТО и эффективностью, продвинутой электросистемой.
Жюри также отметило проекты:
СПАРС — индивидуальная система спасения людей с высотных объектов (до 1000 метров и более) при чрезвычайных ситуациях, когда традиционные способы спасения невозможны, с гарантированной травмобезопасной посадкой на любую подстилающую поверхность или воду.
«Геоинформационная платформа с трехмерным интерфейсом» — унифицированный программный комплекс для решения всего спектра задач беспилотной авиации в едином программном интерфейсе — от подготовки полетного задания, до анализа полученных результатов. Это многократно повышает оперативность и эффективность применения беспилотных систем и снижает затраты на переподготовку персонала.
«Мы уже обсуждаем сотрудничество с 4-5 командами, а с одной из них прорабатываем совместный проект. Несколько проектов нам могут быть интересны в перспектив. Во всяком случае, постараемся выпустить пилоты для каждого стартапа. Сейчас нам интересны молодые команды, которым в первую очередь требуется технологическая поддержка. За время программы проекты сильно выросли и предстали сегодня совсем в другом виде».
— руководитель Департамента системно-технического развития АО «Воентелеком» Андрей Тюрин.
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