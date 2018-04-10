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Официальный курс евро вырос до 76,85 рубля
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Официальный курс евро вырос до 76,85 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 рубля — до 76,8522 рубля, курс доллара увеличился на 3,8 рубля и составил 62,3699 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 4,32 рубля, составив 68,8869 рубля, следует из данных Банка России.
Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% — это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют «на завтра» впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.
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