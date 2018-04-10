Ещё
Официальный курс евро на среду вырос почти на 5 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Официальный курс евро на среду вырос почти на 5 рублей 

ТВ Центр 23 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 рубля — до 76,85 рубля, курс доллара увеличился на 3,8 рубля — до 62,36 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 4,32 рубля, составив 68,8869 рубля.
Ранее во вторник доллар на Мосбирже подскакивал до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, евро — до 78,77 рубля — максимума с апреля 2016 года. Рост курсов основных валют к рублю начался 9 апреля на фоне введения Минфином США санкций в отношении ряда российских компаний и крупных бизнесменов.
ТВ Центр: последние новости
Более трети французских железнодорожников не вышли на работу в воскресенье В России в тестовом режиме запустили систему tax free Ткачев рассказал Путину о развитии сельского хозяйства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля242
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков402
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД117
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148100
Познер ответил на вопрос о совете Путину43
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение