Официальный курс евро на среду вырос почти на 5 рублей

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 рубля — до 76,85 рубля, курс доллара увеличился на 3,8 рубля — до 62,36 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 4,32 рубля, составив 68,8869 рубля.