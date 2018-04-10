Никита Пресняков рассказал об экстремальном детстве

Никита Пресняков не раз говорил, что ненавидит свою фамилию, так как не любит попсу, а предпочитает рок. Закалить характер и идти против общего тренда, по всей видимости, исполнителю помогла любовь к экстриму всякого рода.

Артист рассказал, что вместе со своими друзьями в детстве с удовольствием смотрел программу Jackass на MTV, где показывали различные трюки. Хотя авторы шоу и предупреждали фанатов о том, чтобы те не пытались проделывать подобные штуки, Никиту и его друзей это только подстегивало.

Во времена детства артиста в местах, где он гулял со своей компанией, было много пустующих особняков, которые они с интересом исследовали и вызывали там духов. «Однажды затащили ржавую кровать с натяжной сеткой — прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено», — поделился рок-исполнитель воспоминаниями.

Никита также рассказал, как долго решался на то, чтобы съехать на скейтборде с пятиметровой отвесной стены. Он часами мог смотреть, как другие парни лихо с нее съезжают и в один прекрасный момент все-таки сумел преодолеть страх и поехать. Пресняков признается, что до сих пор помнит тот адреналин и миг, когда решился на этот экстрим, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на журнал Hello!

Фото: Global Look Press