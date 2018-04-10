Американцы заметили юную российскую балерину и восхитились ее талантам

Пользователь под ником OhCleo опубликовал гифку с молодой девушкой, которая научилась выполнять сложнейшие балетные упражнения. Изображение появилось на имиджборде Reddit.

Посетители страницы поразились способностям юной балерины: балансируя на качающемся диске одной ногой, она поднимала вторую ногу высоко вверх. Все действие происходило в подъезде, что также произвело впечатление на пользователей имиджборда.

Зрители похвалили девочку за профессионализм, а некоторые и вовсе не поверили в происходящее. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — поделился своими неудачами пользователь. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — пожаловался другой. За несколько часов пост набрал почти 25 тысяч одобрений.