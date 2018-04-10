Американцы заметили юную российскую балерину и восхитились ее талантам 

Пользователь под ником OhCleo опубликовал гифку с молодой девушкой, которая научилась выполнять сложнейшие балетные упражнения. Изображение появилось на имиджборде Reddit.
Посетители страницы поразились способностям юной балерины: балансируя на качающемся диске одной ногой, она поднимала вторую ногу высоко вверх. Все действие происходило в подъезде, что также произвело впечатление на пользователей имиджборда.
Зрители похвалили девочку за профессионализм, а некоторые и вовсе не поверили в происходящее. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — поделился своими неудачами пользователь. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — пожаловался другой. За несколько часов пост набрал почти 25 тысяч одобрений.
Внимательные комментаторы заметили, что интерьер помещения слишком напоминает российские подъезды. Это предположение подтвердили другие пользователи, которые оставили ссылку на профиль девушки в Instagram. Как выяснилось, балерину зовут Яна Черепанова: ей 13 лет, и живет она в Санкт-Петербурге. Судя по аккаунту, девочка учится в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.