При поддержке «Роснефти» в Тюмени прошел отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

«CASE-IN» — чемпионат по решению инженерных кейсов, разработанных на основе реальных производственных ситуаций и показателей, в которых студентам необходимо досконально разобраться и предложить свой вариант решения проблем. В 2018 году кейсы всех лиг чемпионата посвящены развитию Арктики.

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Уватнефтегаз» Сергей Аверьянов , приветствуя участников соревнований, заверил, что финалисты лиги по нефтегазовому делу смогут пройти практику на производственных площадках предприятия. Менеджер управления добычи нефти Александр Виноградов вошел в состав экспертной комиссии по оценке студенческих презентаций.

В рамках решения кейса «Нефть российской Арктики», разработанного по материалам ПАО «НК „Роснефть“ , студенческим командам необходимо было провести анализ комплекса геологических, географических, климатических, логистических и иных данных, связанных с освоением месторождения на шельфе одного из морей в Арктической зоне РФ . Затем необходимо было оценить запасы углеводородов, определить систему обустройства и разработки месторождения, предложить схему размещения скважин, провести расчет по профилям добычи, а также рассчитать экономические параметры, необходимые для эффективной разработки месторождения.

Оценивались, прежде всего, технологические аспекты решения, его экономическое обоснование, а также оригинальность, инновационность идей. На оценки влияли уровень презентации и ответы на вопросы жюри.

Эксперты спрашивали студентов обо всем: о прибыли, которую они рассчитывают получить, о планируемых пиковых показателях добычи, о том, что студенты собираются делать с газогидратами на месторождении, сколько нефти будет вмещать предложенный для ее хранения подводный кессон и так далее. После соревнований студенты смогли задать экспертам вопросы о качестве своих презентаций и узнать о недоработках.