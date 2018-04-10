Для компаний США в РФ могут быть введены допналоги

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». Новые санкции США против России могут привести к ответным мерам против компаний США, работающим в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев . «Больше волнует геополитическая ситуация с возможными торговыми войнами. Не исключено, что если будет новый виток санкций, и в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры? В том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект», — пояснил Дмитриев в кулуарах Биржевого форума.

Новые санкции США и падение российского фондового рынка во вторник обсуждают на Биржевом форуме в Москве. Пострадавшие компании обязательно получат помощь — уверяют участники встречи. А в самой ситуации есть и свои плюсы. Вопрос только — какие?