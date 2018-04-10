Для компаний США в РФ могут быть введены допналоги 

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Новые санкции США против России могут привести к ответным мерам против компаний США, работающим в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Больше волнует геополитическая ситуация с возможными торговыми войнами. Не исключено, что если будет новый виток санкций, и в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры? В том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект», — пояснил Дмитриев в кулуарах Биржевого форума.
Новые санкции США и падение российского фондового рынка во вторник обсуждают на Биржевом форуме в Москве. Пострадавшие компании обязательно получат помощь — уверяют участники встречи. А в самой ситуации есть и свои плюсы. Вопрос только — какие?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация анализируется. "По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы", — отметил Песков. "Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, какая и когда будет реакция России на санкции США.