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Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Волга» на Дмитровском шоссе
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Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Волга» на Дмитровском шоссе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект реконструкции кинотеатра «Волга» в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Волга». Реконструкция кинотеатра «Волга» по адресу: Дмитровское шоссе, д. 133, корп. 1, Дмитровский район, Северный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что согласована проектная документация на проведении реконструкции кинотеатра «Волга».
«С конца прошлого века здание заброшено и не эксплуатируется по назначению. В скором времени на его месте появится современный многофункциональный районный центр, и «Волга» снова станет интересна местным жителям. В многофункциональном центре будут проводиться ярмарки, творческие мастер-классы и выставки для детей и взрослых», — отметил В. Леонов.
В пресс-службе пояснили, что после реконструкции в обновленной «Волге» появятся современный супермаркет, кафе и рестораны, магазины товаров повседневного спроса, гурмэ-киоски, кулинария, зона фудкорта и пространство для проведения мероприятий — тематических и сезонных ярмарок, спортивных и образовательных занятий. Для удобства родителей с детьми в здании оборудуют комнаты матери и ребенка. Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью трех пассажирских лифтов, двух эскалаторов и пяти лестниц. Как подчеркивается, проектные решения по устройству в здании технических систем противопожарной защиты выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и специальными техническими условиями.
«Реконструкция 39 советских районных кинотеатров и превращение их в современные многофункциональные районные центры — программа, реализуемая компанией-собственником зданий ADG group при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина. Ранее более 25 проектов реконструкции уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы. Программу планируется завершить до конца 2019 г.», — заключили в Москомэкспертизе.
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