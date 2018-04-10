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На балу Победы в Орехово‑Зуеве 6 мая гостей научат танцевать кадриль и танго
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На балу Победы в Орехово‑Зуеве 6 мая гостей научат танцевать кадриль и танго 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В преддверии празднования Дня Победы 6 мая на танцплощадке в городском выставочном зале Орехово-Зуева пройдет бал в стиле 40-х годов ХХ века, гости научатся танцевать кадриль и танго, сообщается на странице городского комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».
«Бал Победы в стиле 40-х годов ХХ века, посвященный празднованию 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, пройдет на танцплощадке в городском выставочном зале Орехово-Зуева 6 мая. В программе: вальсы, танго, кадрили, танцевальные мастер-классы», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 16:00. В нем смогут принять участие взрослые и дети. Для гостей прозвучат песни военных лет.
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