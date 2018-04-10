Взаимодействие Росатома и РАН имеет далекоидущие перспективы

О взаимодействии РАН Росатома рассказал на днях президент РАН Александр Сергеев . По прогнозу ученого, тандем организаций станет примером совместного развития отраслевой и фундаментальной науки в России

«Отраслевая наука в России существует, но явно в недостаточном виде. Дело в том, что в процессе нашего перехода в 1990-е годы из одного уклада в другой, именно отраслевая наука понесла наибольшие потери. Сегодня наиболее развитой отраслевой наукой в стране обладает Росатом. Считаю, что совместно с РАН ему надо развивать отраслевую и фундаментальную научную мысль в России", — цитирует Сергеева ТАСС

Президент РАН позитивно отозвался о перспективах взаимоотношений Росатома и Курчатовским институтом , РАН и с прочими организациями, занимающимися фундаментальными исследованиями. По словам Сергеева, госкомпания, продвигаясь по намеченному пути, сможет реализовать сквозную цепочку: от научной идеи до вывода на рынок готового продукта.

"Наша существенная проблема заключается в том, что мы, имея интересные фундаментальные результаты, не можем их продвинуть на инновационном пути вперед, потому что это продвижение требует необходимых ресурсов. Имею в виду и академические институты, и те институты, которые в рамках университета ведут соответствующие исследования", — отметил Сергеев.

Глава РАН пояснил, что наука не станет производительной силой российской экономики, если с обеих сторон — и со стороны государства, которое поддерживает фундаментальную науку, и со стороны госкорпораций, — не будет налажено сотрудничество, передает ТАСС.