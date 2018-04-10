Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершена в Реутове

Реутове завершилась реконструкция Центра инновационного творчества молодежи, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании реконструкции центра инновационного творчества молодежи, расположенного на ул. Ленина в городском округе Реутов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках реконструкции была проведена перепланировка помещений подвала, первого и второго этажей, был надстроен третий этаж и технический чердак. Общее количество учащихся после завершения реконструкции составит 92 человека.

«Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

В пресс-службе добавили, что заказчиком выступает администрация Реутова. Площадь трехэтажного центра — 1,3 тыс. кв. м. Все помещения оборудованы необходимым набором мебели, техники и технологического оборудования.

«Проверка на объекте завершится 13 апреля», — заключили в пресс-службе.