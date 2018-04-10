В Кремле ожидают «определенной корректировки» рынков 

Власти держат ситуацию с падением акций российских компаний «под плотным вниманием». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Владимир Путин постоянно находится на связи с кабинетом министров по экономическим вопросам. «Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме», — сказал Песков.
Представитель Кремля также высказал мнение, что Россия не намерена менять свою политику под санкционным давлением западных стран. «Под давлением вообще ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам», — добавил он, напомнив, что об этом неоднократно говорил Путин.
США ввели 6 апреля санкции в отношении российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В «черный список» попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и другие. В результате этого 9 апреля индекс Мосбиржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.
По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, падение фондового рынка и ослабление рубля пока не несут рисков для российской экономики. Банк России обладает достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, заверила она во вторник, выступая на форуме Московской биржи.
Власти накануне также пообещали помощь компаниям, которые оказались под ударом из-за решения американских чиновников.