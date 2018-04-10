«Он уникален и еще не запатентован». В тюменском технопарке реализуют «секретный» проект

На прошлой неделе прошло заседание экспертного совета тюменского технопарка. В частности, на совете представили идею системы мониторинга городской инфраструктуры с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения. По заявлению местного представителя «Когнитив-Тюмень» Александры Кудимовой, проект не имеет аналогов.

«Пока рано говорить о конкретике, так как проект уникальный и еще не запатентован. Пока, думаю, рано для предметного разговора», — солидарна Кудимова со своим гендиректором.

Между тем, Андрей Черногоров находится в числе руководителей компании Cognitive Technologies. Она занимается разработкой беспилотных автомобилей с учетом российских условий, беспилотных комбайнов и другой «умной» сельхозтехники, разработкой систем управления закупочной деятельностью. Президент компания Ольга Ускова часто рассказывает деловым СМИ об успехах компании и популяризирует идеи искусственного интеллекта.

Тюменский офис открылся в конце прошлого года. Основной задачей, как заявлял тогда Черногоров, станет автоматизация закупок нефтегазовых предприятий с использованием ИИ. Кроме этого, сообщалось о совместной работе с региональным правительством, в частности, в образовательном проекте для IT-специалистов и школы программирования при технопарке.