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«Он уникален и еще не запатентован». В тюменском технопарке реализуют «секретный» проект
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«Он уникален и еще не запатентован». В тюменском технопарке реализуют «секретный» проект 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На прошлой неделе прошло заседание экспертного совета тюменского технопарка. В частности, на совете представили идею системы мониторинга городской инфраструктуры с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения. По заявлению местного представителя «Когнитив-Тюмень» Александры Кудимовой, проект не имеет аналогов.
«Пока рано говорить о конкретике, так как проект уникальный и еще не запатентован. Пока, думаю, рано для предметного разговора», — солидарна Кудимова со своим гендиректором.
Между тем, Андрей Черногоров находится в числе руководителей компании Cognitive Technologies. Она занимается разработкой беспилотных автомобилей с учетом российских условий, беспилотных комбайнов и другой «умной» сельхозтехники, разработкой систем управления закупочной деятельностью. Президент компания Ольга Ускова часто рассказывает деловым СМИ об успехах компании и популяризирует идеи искусственного интеллекта.
Тюменский офис открылся в конце прошлого года. Основной задачей, как заявлял тогда Черногоров, станет автоматизация закупок нефтегазовых предприятий с использованием ИИ. Кроме этого, сообщалось о совместной работе с региональным правительством, в частности, в образовательном проекте для IT-специалистов и школы программирования при технопарке.
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