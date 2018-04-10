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Паводок в Курской области близится к завершению
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Паводок в Курской области близится к завершению 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Ситуацию на личном контроле держит главный спасатель региона
Ежедневно начальник Главного управления МЧС России по Курской области лично проводит мониторинг территорий, попадающих в зону подтопления и беседует с населением. В этот раз главный спасатель региона побывал на улицах Сушковской, Курбатовской, Киевской, Стрелецкой и Тимской, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Сегодня в областном центре, где сложилась самая сложная обстановка, организована работа переправ, в помощь населению — лодки, транспорт повышенной проходимости. Ежедневно переправляют более 200 человек, пик приходится на утренние и вечерние часы, — отметил Иван Лунёв. — По оценкам специалистов, уже в ближайшие дни паводок будет идти на спад. Только за сутки на этих улицах уровень воды снизился на 10-20 сантиметров. Положительно на эту динамику влияет и работа гидротехнического сооружения в населённом пункте Щетинка, проводятся мероприятия по регулированию приёма и спуска воды.
По состоянию на 10.00 10 апреля в областном центре функционируют переправы в районах улиц Тимской, Сушковской, Киевской, на 1-м Стрелецком переулке и вблизи школы №16, где дежурят спасатели. Транспортировка жителей осуществляется с помощью лодок и специального автомобильного транспорта. В целом развитие паводка не превышает многолетних среднегодовых показателей. В этом году также он отличается «скоротечностью» — официально начался 3 апреля и с 9 апреля фиксируется его спад.
Лучший мониторинг, по мнению спасателей, это общение с населением, проживающим в зонах подтопления. Начальник Главного управления побеседовал с жителями областного центра, которые рассказали, что в целом обстановка не вызывает у них опасений. В некоторых домовладениях наблюдается вода в подвалах, которые не обложены кирпичом и не готовы к приёму талых вод. В более капитальных строениях воды совсем немного. Некоторые жители, которые заблаговременно готовились к паводку, заранее вынесли все консервации и соленья из подвалов. В жилых домах воды нет.
В ближайшие дни, по оценке спасателей и синоптиков, из-за высоких температур воздуха будет наблюдаться активный спад и «уход» воды с территорий домовладений и приусадебных участков. Также специалисты констатировали спад уровня воды в реке Тускарь: на различных участках он составил от 9 до 92 сантиметров. Наблюдается подъём лишь в бассейне р. Сейм — до 60 сантиметров ежесуточно. Такая ситуация сохранится ещё в течение 3 суток, далее обстановка стабилизируется.
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