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Власти Подмосковья ожидают участия не менее миллиона жителей в субботнике
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Власти Подмосковья ожидают участия не менее миллиона жителей в субботнике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Подмосковные власти рассчитывают, что в общеобластном субботнике, который пройдет 21 апреля, примут участие не менее одного миллиона жителей.
"Субботник — это центральная часть месячника благоустройства, который мы проводим каждый год. В прошлом году в общеобластном субботнике приняли участие 1,3 миллиона человек. В этом году должно прийти не меньше миллиона", — сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
По его словам, приглашения на субботник с адресами пунктов выдачи инвентаря будут размещаться в интернете, на информационных стендах и листовках, Ранее сообщалось, что во время субботника планируется убрать мусор, засеять газоны, привести в порядок наружную рекламу, отсыпать пешеходные дорожки, покрасить бордюры и ограждения, провести текущий ремонт детских площадок. Также будут вывезены брошенные во дворах и разукомплектованные автомобили.
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