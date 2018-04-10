Власти Подмосковья ожидают участия не менее миллиона жителей в субботнике

"Субботник — это центральная часть месячника благоустройства, который мы проводим каждый год. В прошлом году в общеобластном субботнике приняли участие 1,3 миллиона человек. В этом году должно прийти не меньше миллиона", — сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин

По его словам, приглашения на субботник с адресами пунктов выдачи инвентаря будут размещаться в интернете, на информационных стендах и листовках, Ранее сообщалось, что во время субботника планируется убрать мусор, засеять газоны, привести в порядок наружную рекламу, отсыпать пешеходные дорожки, покрасить бордюры и ограждения, провести текущий ремонт детских площадок. Также будут вывезены брошенные во дворах и разукомплектованные автомобили.