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Строящий рожи кот из России стал звездой Instagram
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Строящий рожи кот из России стал звездой Instagram 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Кот-инвалид по кличке Рекси — настоящая интернет-звезда, живущая полной медийной жизнью. У Instagram-аккаунта, где регулярно появляются новые фотографии его удивительной мордочки, почти 180 тысяч подписчиков.
Каждое новое фото Рекси находит эмоциональный отклик у поклонников. Люди умиляются его умением воспроизводить почти человеческую мимику, удивляются тому, как животному удается скатывать в трубочку язык, или просто пишут теплые слова ему и его хозяйке.
Рекси три с половиной года, свой четвертый день рождения он отпразднует в ноябре. У котика обездвижены задние лапки, поэтому на прогулках он передвигается с помощью своей розовой коляски.
«Инвалидность не означает неполноценность», — гласит девиз в его Instagram.
У Рекси есть свой персональный сайт и виртуальный аккаунт-шоурум, где он демонстрирует украшения, которые делает его хозяйка.
«Я живу самой полной и счастливой жизнью и даже гуляю на улице. К тому же я — мурфессиональная мяудель, вдохновляющая свою хозяйку на создание кошачьих шарфиков и войлочных брелков», — рассказывает сайт пушистой селебрити.
В Instagram Рекси основную аудиторию составляют иностранцы, записи от имени самого кота публикуются на английском. Однако пейзажи на фотографиях, сделанных у окна или во время прогулок, указывают на вероятное российское место жительства котика.
Под одним из постов, в ответ на вопрос «где живет этот чудесный кот?», хозяйка Рекси подтвердила, что они из Екатеринбурга.
В марте пользователи Сети умилялись необычному умению другого российского котика, научившегося по-русски требовать открыть ему дверь.
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