На Театральной площади в Ростове во время ЧМ-2018 будет работать бесплатный Wi-Fi

На фестивале болельщиков на Театральной площади в Ростове-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу-2018 будет работать бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает правительство региона. На эти цели губернатор Василий Голубев выделил из резервного фонда областного бюджета почти 12 млн руб. Также Wi-Fi будет работать во время игр на построенном к ЧМ-2018 на левом берегу Дона стадионе «Ростов-Арена». Услуги голосовой связи и высокоскоростного доступа к сети Интернет будут предоставлять 4 оператора сотовой связи. Ранее сообщалось о том, что водную гладь реки Дон между Азовом и станицей Старочеркасской покроют сетью Wi-Fi. Для этого на протяжении 45 км будет установлено 70 точек беспроводного доступа в интернет. Тестовый участок от Богатяновского спуска до Зеленого острова уже запущен. Для подключения к сети следует отправить sms-запрос.