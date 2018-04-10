Эксгибиционист домогается прохожих на площади Комсомольской 

Эксгибиционист без штанов совершил действия сексуального характера на глазах у прохожих рядом с площадью Комсомольская в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом агентству Newsroom24 сообщила очевидец происшествия Ольга М.
Инцидент случился недалеко от озера Силикатное у гаражей.
Мужчина, которому на вид около 40 лет, при приближении женщины снял штаны и стал совершать действия сексуального характера.
Гражданка позвонила в полицию. «Заметив это, рукоблудник поспешил скрыться», — рассказала Ольга.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что эксгибиционист, развращавший двух малолетних девочек, осужден в Нижнем Новгороде.
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