Эксгибиционист домогается прохожих на площади Комсомольской

Эксгибиционист без штанов совершил действия сексуального характера на глазах у прохожих рядом с площадью Комсомольская в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом агентству Newsroom24 сообщила очевидец происшествия Ольга М.

Инцидент случился недалеко от озера Силикатное у гаражей.

Мужчина, которому на вид около 40 лет, при приближении женщины снял штаны и стал совершать действия сексуального характера.

Гражданка позвонила в полицию. «Заметив это, рукоблудник поспешил скрыться», — рассказала Ольга.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что эксгибиционист, развращавший двух малолетних девочек, осужден в Нижнем Новгороде.

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