СМИ Японии: Путин идет агрессивным курсом

Консервативная «Санкэй» (04.04) анализировала результаты президентских выборов в России . Путинская система, провозгласившая сильную Россию, пошатнувшая мировой порядок и демонстрирующая готовность противостоять западным странам, продлилась еще на шесть лет, констатирует газета. Событие, которое символизирует агрессивный курс Путина, — это аннексия украинского Крыма в марте 2014 года. Конфронтация с Западом стала непримиримой; изоляция России усиливается, однако популярность Путина в России выросла.

Путин позиционирует аннексию Крыма при помощи военной силы как основное достижение третьего срока. В ходе предвыборной кампании он посетил Крым и подчеркнул эти результаты. Выборы прошли 18 марта, в день, когда четыре года назад Россия присоединила украинский Крым. Очевидно желание подогреть патриотические чувства, чтобы обеспечить себе поддержку, отмечает издание.

Что касается отношений между Японией и Россией, то Токио больше всего беспокоит проблема «северных территорий». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , планирующий посетить Россию в мае, намерен сдвинуть эту проблему с мертвой точки за счет совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, однако, по мнению газеты, сейчас время проанализировать положение России в мире и отказаться от принятия поспешных решений в переговорах с ней.

Деловая «Нихон кэйдзай» (04.04) комментировала экспорт российских вооружений. Россия диверсифицирует направления для экспорта вооружений, сообщает издание. В особенности это касается продвижения товара на Ближнем Востоке, где, с одной стороны, наблюдается экономический рост, а с другой, — не спадает напряженность. Также она активно действует в отношении союзников США и проамериканских стран. С Турцией было достигнуто соглашение о поставках новейших ракет класса земля-воздух. Также Москва ведет переговоры с Саудовской Аравией . Цель состоит в том, чтобы расколоть страны, стоящие на стороне США, и за счет этого расшатать администрацию Трампа одновременно с расширением экспортного рынка, полагает газета.

На данный момент основные военные компании России находятся под экономическими санкциями. Их сотрудничество с иностранными государствами было ограничено, в связи с чем российский оборонный бюджет достиг своих пределов. Россия противостоит санкциям и пытается покрыть сокращение внутреннего спроса за счет увеличения количества внешних заказов.

По данным Международного института по изучению проблем мира (SIPRI) в Стокгольме, в период с 2013 по 2017 год Россия находилась на втором месте в мире по объемам экспорта вооружений. По информации счетной палаты РФ, в 2013 году был зафиксирован рекордный показатель объемов экспорта за последние годы: 15,7 миллиарда долларов. После 2014 года, когда были введены экономические санкции, экспортные объемы также сохраняются на уровне 14–15 миллиардов долларов.

Интернет-издание «Пейдж» (The Page, 05.04) опубликовало интервью с режиссером Андреем Звягинцевым , который рассказал о создании фильма «Нелюбовь». При этом, комментируя закон о мате, который вступил в силу в июле 2014 года, режиссер отметил: «Я хочу, чтобы в моих фильмах люди говорили на реальном языке, поэтому, как правило, я себя ни в чем не ограничиваю. Тем не менее опасно попасть под цензуру, поэтому я вырезал звук в моментах, в которых персонажи используют мат. В таких моментах люди говорят грубо и открывают рот соответствующим образом, поэтому зрителям понятно, что говорят персонажи. Мне не нравится, когда цензура требует „запикать“ мат, поэтому мы сами удаляем звук. Русскоязычным людям все-равно понятно, что говорят герои, несмотря на отсутствие звука.

Я разговаривал с французом, автором словаря французского языка. Я сказал ему, что в британских и французских словарях есть любые слова, но только в русских словарях нет мата. Именно поэтому я думаю, что российские эквиваленты английского слова из четырех букв, начинающегося на F, намного сильнее. Такие слова становятся сильнее именно потому, что они запрещены. Когда в британских и американских фильмах произносят слово на букву F, никто не обращает на это внимания. Я думаю, это не производит особого впечатления.

При этом, когда ругаются матом в российском кино, это вызывает бурную реакцию именно потому, что такие слова запрещены. Министерство культуры России сделало список запрещенных слов. Запрещено всего четыре слова, однако от них много производных, поэтому список получился огромным. Этот список очень интересно читать».

Телеканал NHK (09.04) сообщил, что администрация Трампа ввела санкции против российских правительственных чиновников и олигархов, связанных с администрацией Путина . Причина заключается в подрывной деятельности, которую Россия ведет по всему миру: кибератаки, предоставление оружия Сирии и так далее.