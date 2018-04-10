Прогулочных зон на льду Невы не будет из-за большой опасности

Администрация Петербурга не планирует в зимнее время создавать на льду Невы прогулочные зоны, сообщили в комитете по вопросам законности Смольного.

Общественное движение «За безопасность» предложило губернатору города Георгию Полтавченко инициировать законопроект, который бы регламентировал создание прогулочных зон на льду Невы.

Активисты считают, что это могло стать «новой изюминкой Петербурга , привлекая в определенные дни зимы дополнительных туристов».

В Смольном отклонили инициативу, посчитав, что действующего законодательства достаточно, чтобы регулировать рыбалку в черте города.

Создание же специальных площадок для прогулок в комитете сочли небезопасным для жизни и здоровья людей.