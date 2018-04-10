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На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону бесплатный Wi-Fi
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На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону бесплатный Wi-Fi 

РИА Новости 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Бесплатный доступ к сети интернет с помощью Wi-Fi будет организован на площадке фан-зоны, которой станет Театральная площадь Ростова-на-Дону во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает правительство региона.
"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда областного бюджета почти 12 миллионов рублей на создание беспроводного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi на площадке фан-зоны", — говорится в сообщении.
В ходе ЧМ-2018 фестиваль болельщиков на Театральной площади посетят, по оценке специалистов, более 20 тысяч человек.
На время проведения игр бесплатный доступ к сети с помощью Wi-Fi также будет организован на стадионе «Ростов Арена». Услуги голосовой связи и высокоскоростного доступа к сети интернет будут предоставлять четыре оператора сотовой связи.
Уже сейчас спортивный объект подключен к мощным каналам связи, предусмотрены резервные линии, применяется современный формат передачи видео— и цифровых потоков, параллельно разворачивается беспроводная сеть операторов связи стандарта LTE.
Бесплатным интернетом можно будет воспользоваться и на прилегающей к стадиону территории, а также во время туристических прогулок по Дону.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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