На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону бесплатный Wi-Fi

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости . Бесплатный доступ к сети интернет с помощью Wi-Fi будет организован на площадке фан-зоны, которой станет Театральная площадь Ростова-на-Дону во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает правительство региона.

"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда областного бюджета почти 12 миллионов рублей на создание беспроводного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi на площадке фан-зоны", — говорится в сообщении.

В ходе ЧМ-2018 фестиваль болельщиков на Театральной площади посетят, по оценке специалистов, более 20 тысяч человек.

На время проведения игр бесплатный доступ к сети с помощью Wi-Fi также будет организован на стадионе «Ростов Арена». Услуги голосовой связи и высокоскоростного доступа к сети интернет будут предоставлять четыре оператора сотовой связи.

Уже сейчас спортивный объект подключен к мощным каналам связи, предусмотрены резервные линии, применяется современный формат передачи видео— и цифровых потоков, параллельно разворачивается беспроводная сеть операторов связи стандарта LTE.

Бесплатным интернетом можно будет воспользоваться и на прилегающей к стадиону территории, а также во время туристических прогулок по Дону.

Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве Казани , Нижнем Новгороде, Самаре Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи

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