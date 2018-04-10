Косачев сравнил Запад с «самосвалом с сорванными тормозами»

"Постоянно поднимая ставки и дегуманизируя оппонентов, Запад делает порог возможности реальных военных конфликтов все ниже и ниже, а саму мысль о таких конфликтах допустимой, а то и привычной. И это крайне опасно. Как и сам факт, что Запад становится абсолютно недоговороспособным, в отличие даже от ситуации холодной войны. Он ждет крови и поражений от своих оппонентов, а не компромиссов и договоренностей о нормах и правилах. Как можно «договариваться» с самосвалом с сорванными тормозами?", — написал сенатор в своём блоге в Facebook по итогам обсуждения сирийской темы на заседании Совбеза ООН

По мнению Косачева, пока США берут на себя миссию «мирового жандарма», не утруждающего себя изучением доказательств, в любом уголке мира найдутся желающие призвать к себе на помощь «дубину» американских санкций или «даже военных ударов, чтобы свести счеты со своими противниками, будь то власти страны, как в Сирии , или те, кто против них выступает, как на Украине ».

"Мощнейшая «гибридная» атака на всех оппонентов Запада, включающая в себя информационные, дипломатические, экономические и силовые элементы призвана закрепить за самим Западом право на «ответы» на любые действия в мире, обеспечить себе право трактовать эти действия по своему усмотрению от имени всего человечества, дискредитировать Совбез ООН как неспособный оперативно реагировать на острые вызовы, представить оппонентов Запада как абсолютное зло, некую расу негуманоидного типа, к которой неприменимы правила, нормы, законы, и не нужны доказательства их злонамеренности", — убеждён глава комитета.