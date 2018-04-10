Десятки изуродованных трупов собак нашли на берегу озера в Хабаровском крае

Зоозащитники нашли на берегу озера Мылка в Комсомольске‐на‐Амуре десятки разделанных трупов собак. В их число входили как бродячие, так и домашние животные. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя общественной организации защиты животных «Зооспас» Елену Асташову.

Асташова рассказала, что о трупах сообщили туристы. Они нашли на берегу более 20 тел, включая животных с ошейниками. От некоторых собак осталась только шкура и кости.

Зоозащитники тут же обратились в полицию и администрацию. Власти организовали уборку трупов.

Мы поехали туда еще раз на следующий день и опять обнаружили мертвых животных. Всего, на сегодняшний день, мы нашли около трех десятков собачьих трупов. В основном, это лапы, шкуры, головы

— Елена Асташова.

Волонтеры предполагают, что действует организованная группа живодеров. Кроме того, активисты считают, что животных могли использовать для приготовления блюд в заведениях, где клиентам подают собачатину.

Владельцев домашних собак уже оповестили о ЧП. Они могут приехать на опознание.