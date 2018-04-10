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Суд будет реже удаляться в совещательную комнату
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Суд будет реже удаляться в совещательную комнату 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Законодательный комитет Госдумы 9 апреля поддержал проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающийся порядка подачи заявления об отводах участниками уголовного судопроизводства. К законопроекту, внесенному парламентом Кабардино-Балкарской республики, в ходе обсуждения было высказано лишь одно не слишком принципиальное замечание.
Представляя документ, зампредседателя комитета Александр Грибов отметил, что «если говорить о сутевой части, то эти поправки в том или ином виде уже существуют в КАС, ГПК и АПК РФ».
— Конкретно предлагается внести в УПК изменения, связанные с недопустимостью заявления об отводе участником процесса тем же лицом и по тем же основаниям в случае, если до этого они уже были отклонены. Это статьи 62 и 256, — сообщил Грибов.
По его словам, главный мотив, которым руководствовались инициаторы поправок — необходимость борьбы с «затягиванием уголовного процесса».
— И еще предлагается норма о том, что не требуется удаление суда в совещательную комнату для вынесения решения об отводе, — отметил Грибов. — Это тоже делается, конечно же, в целях оперативности.
Депутат рассказал о претензиях комитета, отраженных в заключении на данный законопроект. Их оказалось совсем немного.
— Уголовный процесс, как бы то ни было — все равно особый, если сравнивать с теми же административным или гражданским, он же делится на досудебную и судебную стадии, — напомнил он. — Поэтому ко второму чтению, если мы, конечно, поддержим проект, необходимо устранить одно небольшое замечание…
Внесенная в Госдуму редакция законопроекта предусматривает, что участник процесса не может заявить на судебной стадии об отводе, например, прокурора, если аналогичное заявление рассматривалось вышестоящим прокурором в досудебный период производства — и было оставлено без удовлетворения. Как считает Грибов, «если на досудебной стадии было отказано в отводе — надо все-таки сделать так, чтобы на стадии судебной лицо таких прав не лишалось».
— Здесь нам нужно будет, так скажем, «развести» данные этапы — и ко второму чтению устранить проблему. А так все это — технические правки, которые, повторюсь, уже нашли свое отражение в других кодексах.
Концепция законопроекта была в целом поддержана абсолютным большинством голосов членов комитета.
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