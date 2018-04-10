14 апреля жители ЗАО примут участие в акции «Разделяй и используй»

Москве стартовала ежегодная акция по раздельному сбору мусора. «Разделяй и используй» — проект Департамента природопользования и охраны окружающей среды, направленный на привлечение внимания жителей мегаполиса к проблемам экологии.

Специальные мобильные пункты будут курсировать по округам столицы до 22 апреля, посещая ВУЗы, школы и популярные городские объекты. Остановки на Западе Москвы будут сделаны в эту субботу 14 апреля по четырём адресам, в том числе около РАНХиГС и МЭСИ:

11:00 — 12:00 Молодогвардейская ул., 46, корп. 1 (Кунцево)

12:30 — 13:50 Нежинская ул., 7 (Очаково-Матвеевское)

14:00-15:00 Пудовкина ул., 4А (Раменки)

15:30-16:50 Вернадского пр-т, 82, стр.1 (Тропарево-Никулино)

Напомним, что все желающие смогут сдать мусор из стекла, пластика, металла, оргтехнику, бумагу наиболее экологичным, селективным, образом для вторичной переработки. Подробная информация на сайте: http://www.акциярсо.москва.