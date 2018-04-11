В лесу Новосибирской области на студента напал клещ

Несмотря на холодный апрель клещи уже проснулись в Новосибирской области . Первый случай укуса человека эти опасным насекомым был зарегистрирован на этой неделе в Доволенском районе НСО.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, от укуса клеща пострадал 19-летний студент, который шел в колледж через лес. Членистоногое насекомое парень обнаружил во время занятий. Клещ закрепился на ноге студента.

После лекций студент отправился в больницу. Прививку от клещевого энцефалита ранее он не делал, в таком случае пострадавшим рекомендуется сывороточная профилактика после укуса насекомого.

Как уточнили в Роспотебнадзоре, это был первый случай укуса клеща в Новосибирской области в этом году. Был ли укусивший студента клещ заражен — не известно, парень выбросил его после того, как снял с голени.

По итогам прошлого года в регионе после укуса клеща за помощью к медикам обратилось 22,5 тысячи жителей, клещевым вирусным энцефалитом заболело 135 человек.