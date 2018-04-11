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В лесу Новосибирской области на студента напал клещ
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В лесу Новосибирской области на студента напал клещ 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Несмотря на холодный апрель клещи уже проснулись в Новосибирской области. Первый случай укуса человека эти опасным насекомым был зарегистрирован на этой неделе в Доволенском районе НСО.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, от укуса клеща пострадал 19-летний студент, который шел в колледж через лес. Членистоногое насекомое парень обнаружил во время занятий. Клещ закрепился на ноге студента.
После лекций студент отправился в больницу. Прививку от клещевого энцефалита ранее он не делал, в таком случае пострадавшим рекомендуется сывороточная профилактика после укуса насекомого.
Как уточнили в Роспотебнадзоре, это был первый случай укуса клеща в Новосибирской области в этом году. Был ли укусивший студента клещ заражен — не известно, парень выбросил его после того, как снял с голени.
По итогам прошлого года в регионе после укуса клеща за помощью к медикам обратилось 22,5 тысячи жителей, клещевым вирусным энцефалитом заболело 135 человек.
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