Около 10% населения Новосибирской области планируется привить от клещевого энцефалита

НОВОСИБИРСК , 10 апреля. / ТАСС /. Прививки от клещевого энцефалита в 2018 году получат 266 тысяч жителей Новосибирской области , или около 10% от общей численности населения, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Алексей Офкин.

Новосибирская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевыми инфекциями. В 2017 году было зарегистрировано около 22,7 тыс. обращений с укусами клещами, что на 19% выше среднего многолетнего уровня региона.

"По привитости населения отмечается тенденция к увеличению. Если в 2017 году у нас планировалось привить 236 тысяч жителей, то в этом году планируется более 266 тысяч", — сказал представитель Роспотребнадзора . Он добавил, что в этом году клещевую обработку проведут на площади более 8,6 тыс. га против 8,3 тысячи в 2017 году.

Офкин сообщил также, что 4 апреля в регионе был зафиксирован первый случай укуса клещом. В больницу обратился студент из Доволенского района.

По данным заместителя главного врача Городской клинической инфекционной больницы №1 Ларисы Вовней, диагноз клещевой энцефалит в 2017 году был подтвержден у 138 пациентов, в том числе у 17 детей (в 2016 году — 125 заболевших — прим. ТАСС). Зарегистрировано три летальных случая у непривитых пациентов.