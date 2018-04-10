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Около 10% населения Новосибирской области планируется привить от клещевого энцефалита
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Около 10% населения Новосибирской области планируется привить от клещевого энцефалита 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Прививки от клещевого энцефалита в 2018 году получат 266 тысяч жителей Новосибирской области, или около 10% от общей численности населения, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Алексей Офкин.
Новосибирская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевыми инфекциями. В 2017 году было зарегистрировано около 22,7 тыс. обращений с укусами клещами, что на 19% выше среднего многолетнего уровня региона.
"По привитости населения отмечается тенденция к увеличению. Если в 2017 году у нас планировалось привить 236 тысяч жителей, то в этом году планируется более 266 тысяч", — сказал представитель Роспотребнадзора. Он добавил, что в этом году клещевую обработку проведут на площади более 8,6 тыс. га против 8,3 тысячи в 2017 году.
Офкин сообщил также, что 4 апреля в регионе был зафиксирован первый случай укуса клещом. В больницу обратился студент из Доволенского района.
По данным заместителя главного врача Городской клинической инфекционной больницы №1 Ларисы Вовней, диагноз клещевой энцефалит в 2017 году был подтвержден у 138 пациентов, в том числе у 17 детей (в 2016 году — 125 заболевших — прим. ТАСС). Зарегистрировано три летальных случая у непривитых пациентов.
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