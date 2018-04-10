Распустившиеся в Москве подснежники покорили Instagram

С приходом настоящей весенней погоды в Москве распустились подснежники, фотографиями которых жители столицы активно делятся с друзьями в социальных сетях.

«Доброе утро, сегодня в Москве опять лето! Фото для тех, кому не нравятся искусственные цветы в центре», — так подписала пользовательница Instagram с ником svetosh13 фото с подснежниками.

Девушка рассказала, что обнаружила первоцветы на собственном участке в поселке Мещерский на западе Москвы.

Белые подснежники также попали в объектив камеры москвички natali733. Девушка поделилась снимком с друзьями, призвав их радоваться любым мелочам.

Пользовательница wow.perel заметила белые подснежники около дома в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы. Девушка пошутила, что теперь весну действительно видно. А пользовательнице с ником vvk0805 удалось отыскать в Москве подснежники сиреневого оттенка.

Ранее главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отмечал, что в этом году из-за затянувшейся зимы появление первых подснежников отстало от нормы на 1-2 недели. В столице первоцветы распустились в лаборатории Тимирязевской академии в первых числах апреля. В прошлом году первые подснежники выросли в регионе в середине марта.

Подснежник или Галантус (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Латинское название рода происходит от греческих gala (молоко) и anthos (цветок). Подснежники известны издревле, однако новые виды продолжают открывать до сих пор.

Подснежники очень популярны в садоводстве и являются одними из самых продаваемых луковичных растений в мире. Галантусы часто встречаются в искусстве и литературе как символ весны и чистоты.

Первая весенняя гроза ожидается в Московском регионе вечером во вторник >>