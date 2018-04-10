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Распустившиеся в Москве подснежники покорили Instagram
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Распустившиеся в Москве подснежники покорили Instagram 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С приходом настоящей весенней погоды в Москве распустились подснежники, фотографиями которых жители столицы активно делятся с друзьями в социальных сетях.
«Доброе утро, сегодня в Москве опять лето! Фото для тех, кому не нравятся искусственные цветы в центре», — так подписала пользовательница Instagram с ником svetosh13 фото с подснежниками.
Девушка рассказала, что обнаружила первоцветы на собственном участке в поселке Мещерский на западе Москвы.
Белые подснежники также попали в объектив камеры москвички natali733. Девушка поделилась снимком с друзьями, призвав их радоваться любым мелочам.
Пользовательница wow.perel заметила белые подснежники около дома в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы. Девушка пошутила, что теперь весну действительно видно. А пользовательнице с ником vvk0805 удалось отыскать в Москве подснежники сиреневого оттенка.
Ранее главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отмечал, что в этом году из-за затянувшейся зимы появление первых подснежников отстало от нормы на 1-2 недели. В столице первоцветы распустились в лаборатории Тимирязевской академии в первых числах апреля. В прошлом году первые подснежники выросли в регионе в середине марта.
Подснежник или Галантус (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Латинское название рода происходит от греческих gala (молоко) и anthos (цветок). Подснежники известны издревле, однако новые виды продолжают открывать до сих пор.
Подснежники очень популярны в садоводстве и являются одними из самых продаваемых луковичных растений в мире. Галантусы часто встречаются в искусстве и литературе как символ весны и чистоты.
Первая весенняя гроза ожидается в Московском регионе вечером во вторник >>
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