Пропала женщина. Шамеева Анастасия Сергеевна, 31 год

Пропала женщина. Шамеева Анастасия Сергеевна, 31 годПропала 31-летняя Шамеева Анастасия Сергеевна. 8 апреля (воскресенье) 2018 г. ушла из дома ул. Плотникова д. 3 в 22:00 и не вернулась. Как сообщает ПСО «Волонтер»

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы рыжие волнистые ниже плеч, глаза голубые.

Был одет: чёрная куртка из кожезаменителя, чёрная туника, чёрные лосины, кроссовки чёрно-серые с белой подошвой.

Особые приметы: родинка на лбу справа, татуировка на щиколотке левой ноги.

https://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/27488-zayavka-90-shameeva-anastasiya-sergeevna-31-god-g-nizhn/?p=145204