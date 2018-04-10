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Пропала женщина. Шамеева Анастасия Сергеевна, 31 год
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Пропала женщина. Шамеева Анастасия Сергеевна, 31 год 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Пропала женщина. Шамеева Анастасия Сергеевна, 31 годПропала 31-летняя Шамеева Анастасия Сергеевна. 8 апреля (воскресенье) 2018 г. ушла из дома ул. Плотникова д. 3 в 22:00 и не вернулась. Как сообщает ПСО «Волонтер»
Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы рыжие волнистые ниже плеч, глаза голубые.
Был одет: чёрная куртка из кожезаменителя, чёрная туника, чёрные лосины, кроссовки чёрно-серые с белой подошвой.
Особые приметы: родинка на лбу справа, татуировка на щиколотке левой ноги.
https://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/27488-zayavka-90-shameeva-anastasiya-sergeevna-31-god-g-nizhn/?p=145204
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