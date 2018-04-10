В Уфе дорожники круглосуточно чинят проезжие части

Дорожники в башкирской столице продолжают борьбу с ямами и ведут ремонт дорог.

Владимир Чернов. — Ведем работы по восстановлению дорожного покрытия в круглосуточном режиме. Всего с начала сезона уложено порядка 350 тонн литой асфальтобетонной смеси на общей площади более 2 тысяч квадратных метров, — рассказал начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы

Известно, что специалисты ежедневно объезжают места, где был уложен свеженький асфальт, чтобы проконтролировать соблюдение технологий укладки асфальтобетонной смеси.

При выполнении работ первоочередное внимание уделяется интерактивной карте ямочного ремонта опубликованной на официальном сайте администрации города. Так, по состоянию на 9 апреля, жителями города на данной карте опубликовано 368 заявок, из них выполнено 147.

Кстати, городские власти напомнили, что в этом году работы в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будут продолжены.