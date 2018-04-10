Котики, акулы и поезда: самые популярные трансляции на YouTube

Мы собрали для вас самые интересные и популярные каналы с прямыми трансляциями на видеохостинге YouTube.

Train Driver's View

Канал, на котором в прямом эфире транслируется вид из окна машиниста поезда. Здесь могут идти трансляции одновременно из нескольких городов.

Explore Oceans

На канале можно посмотреть прямые трансляции со дна различных океанов и морей. В эфире может быть как статичная камера, так и камера, нацепленная на акулу.

Explore Birds Bats Bees

Один из крупнейших каналов о дикой природе, на котором в прямом эфире можно понаблюдать за птицами, насекомыми и другими животными.

Space Videos

Каналов, занимающихся прямыми трансляциями из космоса, очень много. Некоторые показывают жизнь обитателей космической станции, другие — внешний вид станции.

Kitten Academy

Ну и конечно же, котики. Трансляция ведется из крупного приюта для животных в штате Иллинойс, США . Владельцы считают, что таким образом больше людей смогут увидеть бездомных животных и приютить их.

California Academy of Sciences

В калифорнийской академии наук есть аквариум с 13 видами рыб. Больше всего в эфире заметны скаты. Но есть и зебровая акула как элемент риска, хоть в природе она и не опасна для людей.

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