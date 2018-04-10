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Котики, акулы и поезда: самые популярные трансляции на YouTube
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Котики, акулы и поезда: самые популярные трансляции на YouTube 

Ридус 2 часа назад
Мы собрали для вас самые интересные и популярные каналы с прямыми трансляциями на видеохостинге YouTube.
Train Driver's View
Канал, на котором в прямом эфире транслируется вид из окна машиниста поезда. Здесь могут идти трансляции одновременно из нескольких городов.
Explore Oceans
На канале можно посмотреть прямые трансляции со дна различных океанов и морей. В эфире может быть как статичная камера, так и камера, нацепленная на акулу.
Explore Birds Bats Bees
Один из крупнейших каналов о дикой природе, на котором в прямом эфире можно понаблюдать за птицами, насекомыми и другими животными.
Space Videos
Каналов, занимающихся прямыми трансляциями из космоса, очень много. Некоторые показывают жизнь обитателей космической станции, другие — внешний вид станции.
Kitten Academy
Ну и конечно же, котики. Трансляция ведется из крупного приюта для животных в штате Иллинойс, США. Владельцы считают, что таким образом больше людей смогут увидеть бездомных животных и приютить их.
California Academy of Sciences
В калифорнийской академии наук есть аквариум с 13 видами рыб. Больше всего в эфире заметны скаты. Но есть и зебровая акула как элемент риска, хоть в природе она и не опасна для людей.
Азбука веры
Православный сайт «Азбука веры» ведёт трансляцию из Успенской церкви на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Эфир идёт со звуком, чтобы те, кто не может пойти в храм, могли послушать службу. «Полнота богообщения, дарованная нам Творцом в Таинстве Святого Причащения на главном православном богослужении — Божественной Литургии, невозможна на расстоянии, но молитвенное участие в богослужении доступно всем», — отмечают авторы.
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