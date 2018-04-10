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Москва надеется, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум — МИД РФ
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Москва надеется, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум — МИД РФ 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия надеется на то, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум.
В российском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум.
Замглавы МИД России Михаил Богданов также выразил надежду, что до прямого столкновения с США в Сирии не дойдет.
Он отметил серьезность ситуации, использование вбросов для ее эскалации, комментируя перспективу ударов США по Сирии.
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