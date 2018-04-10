Москва надеется, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум — МИД РФ

В российском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум.

Замглавы МИД России Михаил Богданов также выразил надежду, что до прямого столкновения с США в Сирии не дойдет.

Он отметил серьезность ситуации, использование вбросов для ее эскалации, комментируя перспективу ударов США по Сирии.