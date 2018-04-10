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В с. Тимофеевка у Тольятти талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков
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В с. Тимофеевка у Тольятти талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков 

Волга Ньюс 2 часа назад
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что сейчас в Тимофеевке работает оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области.
Пока эвакуация людей не требуется, но если потребуется, она будет проводиться.
Тем временем в соцсетях размещено много фотографий и видеороликов, которые свидетельствуют о наличии большого количества воды на улицах и некоторых приусадебных участках. В частности, очевидцы пишут, что прибывающая вода затопила ямы и огород на ул. Восточной, 80.
"По словам жителей, на Земляничной улице несколько потоков сливаются в один, так как поток бурлит, есть волны", — пишет очевидец.
На ул. Земляничной, 79 весь участок под водой. Уровень воды около 40 сантиметров.
Вода с пяти часов утра поступает на участок на ул. Восточной, 72. А поле вдоль Обводного шоссе превратилось в море.
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